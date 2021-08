„Ich habe immer an mich geglaubt“

Es gibt manchmal komische Geschichten. Allein die Tatsache, dass der SC Paderborn im Spiel bei Dynamo Dresden damit gerechnet hat, dass die Gastgeber in der Innenverteidigung mit Sebastian Mai auflaufen, veranlasste Trainer Lukas Kwasniok dazu, Kai Pröger anstelle von Dennis Srbeny als zweite Spitze aufzubieten.

Mai stand gar nicht in der Startelf, Pröger wurde mit zwei Treffern beim 3:0-Sieg dennoch zum Matchwinner. „Dennis hätte gegen Mai in der Luft vermutlich wenig ausrichten können, da haben wir uns für Kai und Geschwindigkeit entschieden. Als wir dann gesehen haben, dass Mai auf der Bank sitzt, haben wir befürchtet, dass das in die Hose gehen könnte“, verriet Kwasniok nach dem Schlusspfiff.