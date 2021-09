In der Form seines Lebens

„Ich kann jeden Tag dankbar sein, so einen Spieler im Kader zu haben.“ Michel rennt, kämpft und trifft – letzteres so häufig, wie noch nie in seiner Profi-Laufbahn. Sechs Tore und zwei Vorlagen stehen in seiner aktuellen Zweitliga-Bilanz. Statistisch gesehen trifft der 30-Jährige alle 115 Minuten einmal. „Ich war schon Ende der vergangenen Saison gut drauf und habe auch die gesamte Vorbereitung beschwerdefrei durchziehen können. Das zahlt sich aus“, versucht Michel seine Torquote zu erklären. Wobei Michel nicht Michel wäre, wenn er nicht auch seine Teamkollegen nennen würde: „Wir sind eine absolut intakte Truppe, auch das ist ganz wichtig für mein Spiel.“

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

monatlich kündbar Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

monatlich kündbar Digital Premium für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

monatlich kündbar