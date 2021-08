Jetzt müssteKwasniok einSignal setzen

Zumal der Coach gleich eine ganze Reihe an Aufgaben sauber abarbeiten muss. Das Team steckt nach zwölf Zugängen mitten im Umbruch. Mit Huth, Hünemeier, van der Werff, Collins, Schallenberg, Schuster, Justvan, Srbeny oder Michel scheint Kwasniok zwar bereits sein Gerüst gefunden zu haben. Doch auch drumherum gibt ihm die Leistungsdichte im Kader viele Möglichkeiten, taktisch umzustellen. An Stabilität muss die Mannschaft sicher noch zulegen, eins deutet sich aber bereits an: Der SC Paderborn kann in der zumindest namhaftesten 2. Liga aller Zeiten mithalten.

