Kwasniok lässt sich nicht impfen

Die Corona-Debatte nimmt in der Fußball-Bundesliga an Schärfe zu.

Debatte in der Bundesliga wird schärfer: 1. FC Köln will Ende August keine Corona-Tests mehr akzeptieren

Der 1. FC Köln kündigte an, ab Ende August keine Corona-Tests mehr als Nachweis für den Stadionzutritt zu akzeptieren. DFL-Boss Christian Seifert erhöhte fast zeitgleich mit einem Brief an alle 36 Bundesligisten den Impf-Druck. Dagegen wehrt sich Paderborns Trainer Lukas Kwasniok. Der 40-Jährige will sich nicht impfen lassen.