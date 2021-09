Marvin Cuni kommt vom FC Bayern München II zum SCP

Fußballzweitligist SC Paderborn hat Marvin Cuni unter Vertrag genommen. Der 20-Jährige kommt per Leihe für ein Jahr vom FC Bayern München.

„Ein Stürmer mit viel Potenzial“, schreibt der SCP07 am Mittwochvormittag in einer Mitteilung.

Der 1,88 Meter große Cuni bekommt im Paderborner Kader die Rückennummer 27.

Von seinem Heimatverein SC Eintracht Freising wechselte Cuni im Sommer 2012 zum FC Bayern München, bei dem er alle Nachwuchsjahrgänge durchlief. Zuletzt war der Angreifer an den Regionalligisten SG Sonnenhof Großaspach ausgeliehen, für den er in 34 Meisterschaftsspielen der vergangenen Saison in der Regionalliga Süd 19 Tore erzielte und weitere sechs vorbereitete.

SCP-Geschäftsführer Sport Fabian Wohlgemuth: „Marvin wird einige Zeit brauchen, um vor allem physisch zum Mannschaftniveau aufzuschließen. Diese Zeit geben wir ihm. Er hat eine sehr gute Ausbildung genossen und seine Torjäger-Qualität in der Regionalliga bereits nachgewiesen. Gemeinsam wollen wir sein großes Potenzial in Paderborn weiterentwickeln.“