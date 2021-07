Mehr gab‘s nur für Proschwitz

Es zog sich über viele Wochen, doch am Ende ging es ganz schnell. „Grundlegende Dinge sind besprochen“, erklärte Paderborns Geschäftsführer Fabian Wohlgemuth am Sonntagabend gegenüber dem WESTFALEN-BLATT, nachdem die „Bild“ vom unmittelbar bevorstehenden Wechsel von Chris Führich zum VfB Stuttgart berichtet hatte.

Nach einer langen Verhandlungsnacht meldeten die Klubs am Montag Vollzug. Führich, der zurzeit unter Rückenproblemen leidet, befindet sich schon im Trainingslager seines neuen Klubs im östereichischen Kitzbühel. Über die Höhe der Ablösesumme haben die Beteiligten Stillschweigen vereinbart, die Summe beträgt nach Informationen dieser Zeitung drei Millionen Euro. Damit wurden alle finanziellen Wünsche des Zweitligisten erfüllt. Bis auf Nick Proschwitz, der 2012 als Zweitliga-Torschützenkönig für 3,3 Millionen zum englischen Zweitligisten Hull City gewechselt war, hat der SCP für einen Spieler noch nie so viel kassiert.

Der Zweitligist hatte den 23-Jährigen vor einem Jahr von Borussia Dortmund ausgeliehen, wo Führich lediglich in der Regionalliga-Mannschaft zum Einsatz gekommen war. In Paderborn wurde er zum Volltreffer, zählte am 2. Spieltag bei der 3:4-Heimniederlage gegen den Hamburger SV zum ersten Mal zur Startelf und erzielte zwei Treffer. Als einziger Paderborner neben Dennis Srbeny stand der Blondschopf in allen 34 Punktspielen auf dem Platz und war mit 13 Toren und sieben Assists zweitbester Paderborner Scorer nach Srbeny.

Führich ist schon in Kitzbühel

Ende Mai zog Paderborn die Option, verpflichtete Führich für 700.000 Euro fest und stattete ihn mit einem Zweijahresvertrag aus. „Diese Verpflichtung war eine Entscheidung für unseren Kader und unsere sportliche Idee“, so Wohlgemuth damals. In der Pressemitteilung am Mittag äußerte er sich nun so: „Chris hat seine Chance in Paderborn konsequent genutzt. Talent ist das eine, zur rechten Zeit am rechten Ort zu sein das andere. Für beide Seiten war es eine äußerst positive Verbindung, die auch andernorts aufgefallen ist. Am Ende war es eine schwierige Abwägung zwischen sportlicher und wirtschaftlicher Wertschöpfung. Ich bin überzeugt davon, dass wir hier gemeinsam für unseren Club richtig entschieden haben. Wir wünschen Chris, dass es ihm gelingt, seinen erfolgreichen Weg in Stuttgart fortzusetzen.“ VfB-Sportdirektor Sven Mislintat sagte dem „kicker“: „Wir freuen uns, mit Chris Führich einen der torgefährlichsten Spieler der 2. Liga für uns gewonnen zu haben. Chris ist auf fast allen Offensivpositionen einsetzbar und bringt auch die Mentalität mit, die uns wichtig ist.“ Führich, der in der Saison 2017/2018 zwei Bundesligaspiele für den 1. FC Köln bestritt, erhält bei den Schwaben die Rückennummer 22, die zuletzt Nicolas Gonzalez (jetzt AC Florenz) trug.

Der SC Paderborn 07, der am Samstag in Heidenheim in die neue Spielzeit startet, wird sich nunmehr neben einem Innenverteidiger auch um einen Ersatz für Führich auf der offensiven Außenbahn kümmern müssen. Doch das könnte noch dauern. Wohlgemuth geht davon aus, dass der Kader zumindest bis zum Auftakt unverändert bleibt. Das Transferfenster schließt am 31. August.