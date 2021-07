Michel rettet den einen Punkt

Jannis Heuer (18.) hatte den SCP in Führung gebracht. Die Gäste drehten nach der Pause innerhalb von nur vier Minuten das Spiel. Doch Sven Michel (85.) rettete den Punkt.

Im Vergleich zum torlosen Start beim 1. FC Heidenheim stellte Paderborns Trainer Lukas Kwasniok nur auf einer Position um: Max Thalhammer kam neu ins Team, Julian Justvan musste auf die Bank. Sein Kollege Robert Klaus, der ebenfalls ohne Treffer (0:0 gegen Erzgebirge Aue) die Spielzeit begann, tauschte auch nur einmal: Lino Tempelmann kam für Fabian Nürnberger.

Ein klassischer Konter (11.) sorgte für die erste Großchance. Sven Michel hatte freie Schussbahn, doch Nürnbergs Tom Kraus blockte noch ab. Allerdings hätte der Treffer ohnehin nicht gezählt, Michel stand im Abseits. Eine ähnliche Möglichkeit bot sich Dennis Srbeny in Minute 29. Auch er hatte freie Bahn, auch sein Schuss wurde geblockt (Asger Sörensen), auch er stand im Abseits.

Dazwischen fiel die Paderborner Führung: Nach einer Ecke von Kai Pröger (19.) stand Jannis Heuer am zweiten Pfosten, nahm den Ball mit der Brust an und drosch ihn dann unter die Latte. Der SCP hatte hier aber auch etwas Glück: Jasper van der Werff hatte zuvor Nürnbergs Johannes Geis zu Boden geworfen. Das Foul ahndete Schiri Jablonski (Bremen) nicht.

Die Gäste hatten zu diesem Zeitpunkt mehr vom Spiel (60 Prozent Ballbesitz), der SCP gewann aber mehr Zweikämpfe (59 Prozent). Daraus entwickelte sich ein gutes Zweitligaduell, mit einem giftigen und leidenschaftlich kämpfenden SCP. Die Ostwestfalen übernahmen in der Folgezeit auch immer mehr die Spielkontrolle, ohne sich aber weitere klare Möglichkeiten herauszuspielen. Dafür kassierten sie in Abschnitt eins noch zweimal Gelb: Trainer Kwasniok (43.) wegen Reklamierens und Srbeny (45. +2.) wegen Foulspiels.

Mit Wiederanpfiff brachte Nürnbergs Coach Klauß mit Felix Lohkemper und Manuel Schäffler zwei frische Offensivkräfte und die Partie drehte sich komplett. Paderborn kam nicht mehr richtig in die Zweikämpfe, Nürnberg hatte mehr Schwung, bekam Übergewicht und glich aus: Mats Möller Dähli (54.) traf mit seinem Flachschuss zunächst den Pfosten, der Abpraller sprang von Jannik Huths Rücken über die Torlinie. Nur vier Minuten später ging der Club in Front: Diesmal legte der starke Norweger für Schäffler auf, der in Schräglage den Ball zum 2:1 in die Maschen drückte.

Nürnberg war nun deutlich besser, Lohkemper (76.) hatte die Entscheidung auf dem Fuß, traf aber nur den Pfosten. Der eingewechselte Felix Platte (77.) vergab Paderborns beste Möglichkeit, er legte sich nach Michel-Zuspiel den Ball zu weit vor.

Michael selbst machte es dann besser: Nach Justvan-Vorarbeit mit der Hacke lupfte er den Ball zum 2:2-Endstand ins Tor des FCN.

SC Paderborn vs. 1. FC Nürnberg - Saison 2021/2022

Foto: Wilfried Hiegemann Jannik Huth und re. Moritz Schulze - SC Paderborn vs. 1. FC Nürnberg - Saison 2021/2022 -

Foto: Wilfried Hiegemann SC Paderborn vs. 1. FC Nürnberg - Saison 2021/2022 -

Foto: Wilfried Hiegemann SC Paderborn vs. 1. FC Nürnberg - Saison 2021/2022 -

Foto: Wilfried Hiegemann SC Paderborn vs. 1. FC Nürnberg - Saison 2021/2022 -

Foto: Wilfried Hiegemann Lukas Kwasniok - SC Paderborn vs. 1. FC Nürnberg - Saison 2021/2022 - Foto: Wilfried Hiegemann SC Paderborn vs. 1. FC Nürnberg - Saison 2021/2022 -

Foto: Wilfried Hiegemann Lukas Kwasniok - SC Paderborn vs. 1. FC Nürnberg - Saison 2021/2022 - Foto: Wilfried Hiegemann SC Paderborn vs. 1. FC Nürnberg - Saison 2021/2022 -

Foto: Wilfried Hiegemann Jannis Huth holt nach dem Nürnberger 1:2 den Ball aus dem Tor, enttäuscht sind Maxi Thalhammer und Jasper van der Werff - SC Paderborn vs. 1. FC Nürnberg - Saison 2021/2022 -

Foto: Wilfried Hiegemann SC Paderborn vs. 1. FC Nürnberg - Saison 2021/2022 -

Foto: Wilfried Hiegemann Marco Schuster und li. Dennis Borkowski - SC Paderborn vs. 1. FC Nürnberg - Saison 2021/2022 -

Foto: Wilfried Hiegemann Kai Pröger und der Nürnberger Mats Moller Dähli - SC Paderborn vs. 1. FC Nürnberg - Saison 2021/2022 -

Foto: Wilfried Hiegemann Schiedsrichter Sven Jablonski zeigt Lukas Kwasniok die gelbe Karte - SC Paderborn vs. 1. FC Nürnberg - Saison 2021/2022 Foto: Wilfried Hiegemann Jannis Heuer - SC Paderborn vs. 1. FC Nürnberg - Saison 2021/2022 Foto: Wilfried Hiegemann Jannis Heuer - SC Paderborn vs. 1. FC Nürnberg - Saison 2021/2022

Foto: Wilfried Hiegemann Sven Michel (Mitte) und die Nürnberger Enrico Valentini und re. Asger Sörrensen - SC Paderborn vs. 1. FC Nürnberg - Saison 2021/2022

Foto: Wilfried Hiegemann Freuen sich mit jannis Heuer (Mitte) über dessen 1:0 - v.l.<. Sven Michel, Dennis Srbeny, Jannis Heuer, Jasper van der Werff und Ron Schallenberg - SC Paderborn vs. 1. FC Nürnberg - Saison 2021/2022

Foto: Wilfried Hiegemann

SC Paderborn 07: J. Huth - Heuer (74. Dörfler), Hünemeier, Van Der Werff, Collins - Ma. Schuster, Schallenberg, Thalhammer (67. Justvan) - Pröger (87. Steinwender), Srbeny (67. Platte), S. Michel

1. FC Nürnberg: Mathenia - Valentini, Sörensen, F. Hübner, Handwerker - Geis - Krauß, Tempelmann (61. Nürnberger) - Möller Daehli (74. T. Duman) - Schuranow (46. Lohkemper), Borkowski (46. Schäffler)

Schiedsrichter: Jablonski (Bremen)

Zuschauer: 5000

Tore: 1:0 Heuer (19.), 1:1 Huth (Eigentor/54.), 1:2 Schäffler (58.), 22. Michel (85.)

Gelbe Karten: Kwasniok, Srbeny / Hübner, Sörensen, Tempelmann