Linksverteidiger Jamilu Collins vom Zweitligisten SC Paderborn 07 ist auf einem gutem Weg, sich mit Nigeria für die Weltmeisterschaft 2022 in Katar zu qualifizieren. Nach dem 2:0 gegen Liberia ließ die Mannschaft des deutschen Trainers Gernot Rohr am Dienstag einen 2:1 (1:1)-Erfolg auf den Kap Verden folgen und führt die Tabelle an.

Von Peter Klute