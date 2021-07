Müder SCP schlägt Meppen mit 5:1

Dennis Srbeny schießt den SCP beim 5:1-Testspielsieg gegen den SV Meppen in Führung.

Den ersten Abschluss des 120-minütigen Probelaufs, den Kwasniok seine Mannschaft im 4-2-3-1-System absolvieren ließ, hatte Srbeny, der noch zu zentral zielte (7.). Kurz vor dem Ende des ersten Viertels musste Ron Schallenberg nach einem Platzverweis runter (24.). Es dauerte ein wenig, bis sich die Nachrichten besserten: Nach schöner Kombination über Jonas Carls und Luca Marseiler schob Srbeny zum 1:0 ein (48.). Kurz darauf markierte Steinwender mit einem Volleyschuss nach Ecke von Marseiler das zweite Tor (51.).

Auch im dritten Viertel trafen die Paderborner doppelt. Zunächst konnte Pröger unbedrängt abschließen, nachdem Owusu einen Abwehrversuch des Meppener Keepers geblockt hatte (70.). Dann nutzte Michel auf Steilpass von Jamilu Collins seine Erfahrung mit einem feinen Heber zum 4:0 (85.). Die Schlusspunkte setzten erneut Michel per Elfmeter (108.) und Ole Käuper für Meppen mit einem Flugkopfball (115.). „Man hat von Anfang an gesehen, dass die Jungs durch sind. Die Belastung in den vergangenen Tagen war enorm. Ich bin froh, dass alle durchgekommen sind“, sagte Kwasniok.

SCP (1. Viertel): Schulze - Evans, Hünemeier, Van der Werff, Carls - Schallenberg, Thalhammer - Steinwender, Führich, Marseiler - Srbeny.

SCP (2. Viertel): Schulze - Evans, Hünemeier, Van der Werff, Carls - Mehlem, Thalhammer - Steinwender, Führich, Marseiler - Srbeny.

SCP (3. Viertel): Schulze - Heuer, Henke, Collins, Hartmann - Mehlem, Schuster - Pröger, Justvan, Michel - Owusu.

SCP (4. Viertel): Schulze - Schuster, Heuer, Henke, Collins - Mehlem, Justvan - Pröger, Hartmann, Michel - Iredale.