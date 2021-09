Neues System und Srbeny statt Pröger

Damit war so nicht zu rechnen. Paderborns Trainer Lukas Kwasniok bot auch im siebten Pflichtspiel dieser Saison eine veränderte Formation auf und diesmal war der Wechsel durchaus eine Überraschung.

Dennis Srbeny durfte gegen Schalke von Beginn an ran.

Kai Pröger, zweifacher Torschütze beim 3:0 in Dresden, musste auf die Bank, für ihn spielte Dennis Srbeny, dessen Einsatz am Freitag aufgrund von Schmerzen im Beckenbereich noch fraglich war. „Es wird schon gehen, die Frage ist, wie gut und wie lange?“, hatte Kwasniok in der Pressekonferenz vor dem Spiel betont.