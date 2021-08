Oforis Chance heißt SC Paderborn 07

Der 20-Jährige, einst in der „Right to dream“-Academy in der ghanaischen Hauptstadt Accra ausgebildet, ist ein Talent, das sich in den zwei Jahren bei der Fortuna allerdings nicht durchsetzen konnte und nur auf zwei Bundesliga- und zehn Zweitligaeinsätze kam. Manager Fabian Wohlgemuth will dem Jungprofi erneut zwei Jahre Zeit zur Reife geben, spricht über eine „weitere Alternative im Kader“ und sagt: „Wir wollen sein Potenzial in Paderborn weiterentwickeln.“

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

monatlich kündbar Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

monatlich kündbar Digital Premium für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

monatlich kündbar