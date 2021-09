Padeborns Heimspiel gegen Schalke ausverkauft

Paderborn

Das Heimspiel des SC Paderborn 07 gegen den FC Schalke 04 am Sonntag ist ausverkauft. „Im exklusiven Verkauf für Dauerkarten-Inhaber der Saison 2019/2020 und Mitglieder hat der SCP07 alle 8500 verfügbaren Tickets abgesetzt“, teilte der Verein am Freitagvormittag. Anpfiff ist um 13.30 Uhr in der Benteler-Arena.

- -