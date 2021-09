Paderborn gewinnt 5:2 in Gütersloh

Fußball-Zweitligist SC Paderborn 07 hat sich mit einem Sieg in eine dreitägige Pause verabschiedet. Einen Tag nach dem 1:2 gegen Bundesligist Arminia Bielefeld gewann der Zweitligist am Freitagabend den Test beim Oberligisten FC Gütersloh mit 5:2 (3:0).

Prince Owusu traf beim Paderborner Testsieg in Gütersloh dreimal.

„Die Jungs hatten sehr guten Zugriff. In dieser Formation souverän zu gewinnen, ist keine Selbstverständlichkeit“, sagte Trainer Lukas Kwasniok und entließ seinen kompletten Kader (die übrigen Spieler hatten am Morgen trainiert) in einen Kurzurlaub: „Das haben sich die Jungs verdient.“