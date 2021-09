Zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte führt der SCP die Zweitligatabelle an

Paderborn in Feierlaune: Mit dem 4:1-Sieg in Aue rücken die Ostwestfalen auf Rang eins vor.

Der Zweitligist schlug am Sonntag Schlusslicht FC Erzgebirge Aue mit 4:1 (3:0), verbuchte damit den dritten Dreier auf des Gegners Platz in Folge und führt zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte die Tabelle der 2. Liga an.