Platte köpft zum Dreier ein

SC Paderborn 07 feiert mit dem 3:2 in Düsseldorf den nächsten Auswärtserfolg – van der Werff gesperrt

Düsseldorf

Der SC Paderborn 07 bleibt in der 2. Liga die beste Auswärtsmannschaft. Mit dem 3:2 (1:1)-Sieg bei Fortuna Düsseldorf feierten die Ostwestfalen in der Fremde den vierten Sieg in Folge. Der überragende Sven Michel (2) und Felix Platte sorgten für die Tore. Etwas bitter: Jasper van der Werff sah die fünfte Gelbe Karte und ist im nächsten Spiel gesperrt.

Von Matthias Reichstein