Dresden

Für den SC Paderborn 07 ist die Pokalsaison bereits gelaufen. Der Fußball-Zweitligist unterlag am Freitagabend bei Ligakonkurrent Dynamo Dresden mit 1:2 (0:0). Raus in Runde eins – das ist bitter, zumal der SCP gerade in der Schlussphase immer stärker wurde. Doch am Ende traf nur Sven Michel (60.). Das war zu wenig.

Von Matthias Reichstein