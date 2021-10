Sagel soll es machen

Wird Thomas Sagel der neue Präsident des SC Paderborn 07? Stellt er sich am 13. Dezember im Paderborner Schützenhof zur Wahl?

Die Führung beim Fußball-Zweitligisten SC Paderborn, von links: Elmar Volkmann (Präsident), Tomas Pfänder (Aufsichtsrat), Thomas Sagel (stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender), Michael Dufhues (Wirtschaftsrat) und Stefan Rees (Aufsichtsratsvorsitzender) wird sich am 13. Dezember verändern.

Nach Informationen dieser Zeitung ist die Entscheidung im mächtigen Wirtschaftsrat des Fußball-Zweitligisten so gefallen, offiziell dazu äußern will sich der designierte neue Vereinschef aber nicht: „Unser Zielbild ist klar, aber ich werde dieses Thema nicht weiter kommentieren“, sagte der 58-Jährige dem WESTFALEN-BLATT und verwies auf die Gremien des Vereins wie Präsidium, Wirtschafts- oder Aufsichtsrat: „Wir sitzen alle in einem Boot, sind ein tolles Team und arbeiten mit sehr viel Spaß ehrenamtlich daran, diesen Verein weiterzuentwickeln. Aber wir haben auch klare Absprachen getroffen. Eine davon ist, dass wir uns erst zu gegebener Zeit zu diesem Thema äußern werden.“