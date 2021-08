SC Paderborn verleiht Luca Marseiler

Kurz vor dem Ende der Sommer-Wechselperiode hat Fußballzweitligist SC Paderborn 07 Mittelfeldspieler Luca Marseiler verliehen. Der 24-Jährige schließe sich für eine Saison auf Leihbasis dem Drittligisten Viktoria Köln an, teilte der SCP am Dienstagvormittag mit.

Vor der aktuellen Saison wechselte Marseiler von der SpVgg Unterhaching zum SCP.

„Luca verfügt über viel Potenzial. Er benötigt für seine weitere Entwicklung aber mehr Spielzeit auf höherem Niveau, als er sie aktuell in Paderborn bekommen kann. Deshalb haben wir uns gemeinsam mit dem Spieler für eine einjährige Leihe in die 3. Liga entschieden. Bei Viktoria Köln wird er gute Möglichkeiten bekommen, den nächsten Schritt in seiner Karriere zu machen“, sagt Paderborns Geschäftsführer Sport Fabian Wohlgemuth.