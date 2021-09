SC Paderborn: Zwei gehen, einer kommt

Kurz vor dem Ende der Sommer-Wechselperiode hat Fußballzweitligist SC Paderborn 07 Mittelfeldspieler Luca Marseiler verliehen. Der 24-Jährige schließe sich für eine Saison auf Leihbasis dem Drittligisten Viktoria Köln an, teilte der SCP am Dienstagvormittag mit. Und wenig später folgte die Nachricht, dass Pascal Steinwender sich dem SC Verl anschließe.

Vor der aktuellen Saison wechselte Marseiler von der SpVgg Unterhaching zum SCP.

„Luca verfügt über viel Potenzial. Er benötigt für seine weitere Entwicklung aber mehr Spielzeit auf höherem Niveau, als er sie aktuell in Paderborn bekommen kann. Deshalb haben wir uns gemeinsam mit dem Spieler für eine einjährige Leihe in die 3. Liga entschieden. Bei Viktoria Köln wird er gute Möglichkeiten bekommen, den nächsten Schritt in seiner Karriere zu machen“, sagt Paderborns Geschäftsführer Sport Fabian Wohlgemuth.

Den Vertrag mit Steinwender hat der SCP07 aufgelöst. Der 25-Jährige wechselt in die 3. Liga zum ostwestfälischen Nachbarn SC Verl. Steinwender kam im Sommer 2020 vom Regionalligisten VfB Oldenburg an die Pader. In der vergangenen Spielzeit war er an den Drittligisten VfB Lübeck ausgeliehen. Wohlgemuth: „Wir danken Pascal für seine Leistungen in Paderborn und wünschen ihm für die Zukunft sportlich und persönlich alles Gute.“

Der 13. Paderborner Neuzugang ist ebenfalls fix, soll aber erst am Mittwoch präsentiert werden. Laut Informationen dieser Zeitung handelt es sich um eine Leihe von Marvin Cuni (FC Bayern München II) mit Kaufoption. Zudem trainiert der vereinslose Christian Clemens (30, früher Schalke, Köln und Mainz, zuletzt Darmstadt) derzeit mit. „Die Länderspielpause bietet uns die Möglichkeit, so einen Spieler mit langjähriger Bundesligaerfahrung zu testen“, sagte Wohlgemuth.