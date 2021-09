„Schalke ist ein Schwergewicht“

Paderborn

Es ist angerichtet. Am Freitagmorgen meldete der SC Paderborn für den Zweitliga-Kracher am Sonntag (13.30 Uhr, Sky) gegen den FC Schalke 04 ein ausverkauftes Haus. Nach 5000 Zuschauern gegen den 1. FC Nürnberg und 6000 gegen den FC St. Pauli darf der dreimal in Folge siegreiche SCP nun 8500 Fans in der Benteler-Arena begrüßen.

Von Peter Klute