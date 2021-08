Lukas Kwasniok will sich nicht gegen Corona impfen lassen

„Das ist eine höchst persönliche Entscheidung“, sagte Volkmann und ergänzte: „Man kann niemanden dazu zwingen und deshalb müssen wir die Entscheidung unseres Trainers so zur Kenntnis nehmen.“ Der 74-jährige Vereinsboss überlegt aber dennoch, das Thema bei der kommenden Sitzung der Vereinsgremien am 18. August zum Thema machen: „Zunächst will ich mich da aber neutral verhalten und den Entschluss unseres Trainers respektieren.“