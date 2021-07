Umgeknickt: Bangen um Keeper Zingerle

„Die Situation bleibt unverändert“, erklärte Kwasniok am Mittwochmittag. Heißt: Leopold Zingerle ist weiterhin die Nummer eins. Für den Saisonauftakt am Samstag in Heidenheim ist er allerdings fraglich. Zingerle knickte am Nachmittag um und musste das Training abbrechen.

