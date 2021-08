Viel Freude, aber auch Frust

Nicht von den Fans, sondern von der eigenen Mannschaft. Dem neuen Cheftrainer war natürlich nicht entgangen, dass sein Team gerade in der zweiten Hälfte wieder große Probleme hatte, Zugriff auf das Spiel zu bekommen. Das war schon beim 1 . FC Heidenheim (0:0) so, das war am Freitagabend nicht besser. Führten diese leichten Ballverluste im Spielaufbau in Heidenheim noch nicht zu Gegentreffern, verwandelte der Club die Partie mit einem Doppelschlag (Möller Dähli/54. Minute und Schäffler/58.) sehr schnell von einem 0:1 in ein 2:1. „Da waren wir überhaupt nicht wach“, kritisierte Außenstürmer Sven Michel, der mit seinem Tor zum 2:2 (85.) wenigstens noch einen Punkte rettete.

