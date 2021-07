Wichtige Hinweise für den SCP-Test gegen Borussia Mönchengladbach

Den letzten Test im Rahmen der Vorbereitung auf die Zweitliga-Saison 2021/2022 führt der SC Paderborn 07 gegen den Bundesligisten Borussia Mönchengladbach durch. Der Anstoß für die Partie gegen diesen hochkarätigen Gegner erfolgt am Samstag, 17. Juli, um 15 Uhr in der Benteler-Arena.

Für den Besuch im Stadion sind aufgrund der aktuellen Pandemie-Lage wichtige Details zu berücksichtigen.

Tickets

Alle Tickets hat der SCP personalisiert verkauft. Wenn Kartenkäufer den Stadionbesuch nicht selbst wahrnehmen können oder beim Kauf noch nicht den eigentlichen Kartennutzer registriert haben, ist dies zwingend im Vorfeld des Spiels vorzunehmen. Hierzu hat der SCP auf der Homepage eine Registrierungsplattform eingerichtet, um dem Verein den tatsächlichen Kartennutzer mitzuteilen. Die Registrierungsplattform steht bis Spielbeginn und somit bis zur Anreise der Stadionbesucher zur Verfügung. Der Kartennutzer bekommt im Zuge der Registrierung eine Nutzungsbestätigung mit seinem Namen zugeschickt. Das Bestätigungszertifikat ist mit dem Originalticket am Spieltag mitzuführen.

Am Spieltag bietet der SCP diesen Service zusätzlich am Service-Schalter an der Osttribüne an.Folgende Dokumente müssen die Besucher am Spieltag mitführen: Ticket, gültiger Lichtbildausweis (Personalausweis, Führerschein, Reisepass), offizieller Nachweis über eines der sogenannten 3-Gs (Getestet | Genesen | Geimpft) und ggf. die Nutzungsbestätigung (bei Umpersonalisierung). Der SCP weist darauf hin, dass ohne eine nachvollziehbare Identifizierung und ohne Nachweis eines der 3-Gs kein Zuritt ermöglicht werden kann. Der ausgewiesene Steh- und Sitzplatz ist zwingend einzunehmen. Diese strikte Vorgehensweise dient der Nachvollziehbarkeit und Eindämmung von möglichen Infektionsketten im Rahmen der Covid-19-Pandemie.

Anreise

Grundsätzlich sollte die Anreise individuell erfolgen. Für das Spiel steht der Parkplatz P1 zur Verfügung, der Park and Ride-Parkplatz wird hingegen nicht angeboten. Zusätzlich können die 1.900 Fahrradstellplätze an der Benteler-Arena genutzt werden. Die Tickets haben im gesamten Liniennetz des PaderSprinters 2,5 Stunden vor dem Spiel und 1,5 Stunden nach dem Spiel Gültigkeit. Es besteht ein 15-Minuten-Takt in Richtung Elsen/Sande und Innenstadt durch die Linien 6 und 68; dabei werden die regulären Haltestellen an der Benteler-Arena angefahren. Mit Zufahrt oder Betreten des Stadiongeländes (Parkplätze, Stadionvorplatz, Busspur) sind alle Personen verpflichtet, einen Mund-Nasen-Schutz (mindestens FFP2-Standard oder besser) zu tragen.

Zutritt

Für einen reibungslosen Zutritt sind alle Stadionbesucher angehalten, die auf den Tickets ausgewiesenen Eingänge und Zutrittszeitfenster zu beachten und einzuhalten. Die Kontrolle der Nachweise über eines der 3-Gs erfolgt vor dem eigentlichen Zutritt in die Benteler-Arena auf dem Vorplatz des Stadions. An den Eingängen werden Ticket, Ermäßigungsnachweise (Mitgliedsausweise der Saison 2020/2021 haben Gültigkeit) und ggfs. die Bestätigung zur Umpersonalisierung überprüft. Die auf dem Boden gekennzeichneten Abstandshinweise sind zu beachten und einzuhalten.

Verhalten in Stadion

Die auf dem Boden gekennzeichneten Wegeführungen und Abstandshinweise vor den Cateringständen und Toiletten sind zwingend zu beachten. Auch die ausgewiesenen Raucherbereiche unterhalb der Tribüne sind zwingend einzuhalten, auf der Tribüne herrscht Rauchverbot (dies beinhaltet jegliche Form des Rauchens, somit auch E-Zigaretten). Der Verzehr von Speisen und Getränken ist nur am eigenen Steh- oder Sitzplatz erlaubt. Der Mund-Nasen-Schutz kann ausschließlich am eigenen Platz auf der Tribüne abgesetzt werden, der SCP empfiehlt jedoch das durchgängige Tragen einer Maske.

Allgemeine Hinweise

Mit dem Ticketkauf akzeptieren alle Besucher die aktuellen Allgemeinen Geschäfts-/Ticketbedingungen, die Stadionordnung sowie die Hygiene- und Verhaltensregeln vollumfänglich. Aus Gründen des Infektionsschutzes sollten Gruppenansammlungen vermeiden werden. Der SCP setzt auf dem Vorplatz und im Stadionumlauf hilfreiche Kommunikatoren ein. Den Anweisungen des Ordnungsdienstes und des SCP ist grundsätzlich Folge zu leisten. Eine Befreiung vom Tragen eines Mund-Nasen-Schutz (z. B. durch ein ärztliches Attest) ist nicht möglich. Der SCP stellt an den Eingängen, Toiletten und Cateringständen ausreichend Desinfektionsspender bereit.Ferner ist zu beachten, dass der SCP07-Shop bis auf Weiteres an Heimspieltagen 2 Stunden vor Anpfiff bis 30 Minuten nach Abpfiff öffnet. Aufgrund des Hygienekonzepts ist der SCP07-Shop nur für Ticketinhaber der Blöcke A, B, C, D, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z und Block 1 erreichbar. Der Pavillon auf der Ostseite und der Verkaufswagen auf dem Vorplatz können ebenfalls ab 2 Stunden vor Anpfiff bis 30 Minuten nach Abpfiff aufgesucht werden.