„Wir werden nichts erzwingen“

Paderborn

Am kommenden Dienstag (18 Uhr) schließt das Transferfenster dieses Sommers. Auf die Frage, ob sich beim SC Paderborn 07 bis dahin weitere personelle Veränderungen ergeben, antwortete Geschäftsführer Sport Fabian Wohlgemuth am Mittwoch: „Wir sind mit dem Kader zufrieden, aber erfahrungsgemäß passiert in den letzten Tagen der Transferperiode immer noch etwas.“

Von Peter Klute