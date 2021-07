Yalcin verstärkt den SCP

Von seinem Heimatverein SpVgg Grün-Weiß Deggendorf wechselte Yalcin 2009 zum VfB Stuttgart, bei dem er am 9. Februar 2014 sein Debüt in der Bundesliga gab. Zwischenzeitlich absolvierte er - von der U15 bis zur U20 - 46 Junioren-Länderspiele für Deutschland. Zur Saison 2015/2016 wechselte Yalcin in die Türkei, wo er für die Erstligisten Caykur Rizespor (2015 bis 2019), Yeni Malatyaspor (2019 bis 2020) und Sivasspor (2020 bis 2021) insgesamt 155 Meisterschaftsspiele absolvierte.

"Mit Robin konnten wir einen international erfahrenen Spieler verpflichten, der in der Defensive auf allen Positionen zum Einsatz kommen kann. Nach seinen erfolgreichen Jahren in der Türkei möchte er bei uns einen neuen Anlauf in Deutschland nehmen. Mit seiner Erfahrung und seiner Variabilität ist er sehr wertvoll für unseren Kader", heißt Geschäftsführer Sport Fabian Wohlgemuth den Spieler an der Pader willkommen.