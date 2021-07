Zingerle steht weiter im Tor

Paderborn

Die Entscheidung ist gefallen. Leopold Zingerle geht beim Fußball-Zweitligisten SC Paderborn 07 auch in die neue Saison als Torwart Nummer eins und wird somit am 1. Spieltag in Heidenheim (Samstag, 13.30 Uhr) zwischen den Pfosten stehen. Das wurde am Mittwochmittag bekannt.

Von Peter Klute