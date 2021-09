Zingerle und Correia fehlen länger

Für Leopold Zingerle vom Fußball-Zweitligisten SC Paderborn 07 kommt es derzeit knüppeldick. Als am Mittwochnachmittag die Vorbereitung auf das Auswärtsspiel am kommenden Sonntag beim FC Erzgebirge Aue (13.30 Uhr, Sky) begann, fehlte der Torwart.

SC Paderborn muss in den kommenden Wochen auf ein Duo verzichten

Wie der SCP am Mittag mitteilte, hat sich der 27-Jährige beim Training am Montag eine Verletzung an der rechten Hand zugezogen. Eine Röntgenuntersuchung ergab, dass sich der Keeper den kleinen Finger gebrochen hat. Er wird damit vermutlich mehrere Wochen ausfallen und durch Moritz Schulze ersetzt.