Zweimal war‘s spektakulär

Der SC Paderborn 07 kontra Holstein Kiel – in den vergangenen 20 Jahren trafen die Klubs in unterschiedlichen Klassen 14-mal aufeinander.

Zweimal wurde es sogar richtig spektakulär. In der Saison 2004/2005 feierte der SCP mit Trainer Pavel Dotchev einen 5:1-Sieg. Im ersten Zweitliga-Duell vor drei Jahren gab es mit Coach Steffen Baumgart ein 4:4. Beide Spielzeiten haben neben den torreichen Duellen noch eine Gemeinsamkeit: Am Ende der Serie stand immer der Aufstieg. Am Samstag (13.30 Uhr, Sky) kommen die Kieler zum achten Mal an die Pader.