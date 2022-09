Ein Verteidiger in jeder Lebenslage

Es ist spät eines Abends auf dem Bauernhof von Familie Gerland in Marienfeld, als das Telefon klingelt. Der Hausherr möchte sich gerade zu seiner Frau Gudrun ins Bett legen. Doch er nimmt den Hörer ab – und wird bedroht. „‚Wer ist das denn?‘, fragt meine Frau. ‚Einer, der mich umbringen will.‘“ Es war ein wütender Fan von Arminia Bielefeld, um die Jahrtausendwende trainiert vom damals erfolglosen Hermann Gerland. „Tiger“ wie ihn die von ihm trainierten Spieler nennen, macht das, was er am besten kann: Eine ehrliche Ansage – in diesem Fall am Telefon. „Junge, kein Problem. Komm vorbei, ich wohne Adenauerstraße 95. Ich ziehe mich wieder an, dann gehe ich raus und warte eine Stunde auf dich. Wenn du eine Waffe mitbringst, pass auf, dass der erste Schuss trifft. Wenn nicht, sieh zu, dass du heil nach Hause kommst.“ Und Gerland geht für eine Stunde vor das Haus. Der drohende Anrufer taucht nicht auf.

