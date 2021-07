Italien bereitet sich in Florenz auf EM-Finale vor

Fabio Ferrari/LaPresse via ZUMA Press/dpa

Foto: Fabio Ferrari/LaPresse via ZUMA Press/dpa

Bereitet sein Team in heimischen Gefilden auf das EM-Finale in Wembley vor: Italien-Coach Roberto Mancini.

Italiens Fußball-Nationalmannschaft bereitet sich heute weiter im Trainingszentrum des Verbandes in Florenz auf das EM-Endspiel in London am Sonntag vor.

Die Mannschaft flog noch in der Nacht nach dem 4:2 im Elfmeterschießen im EM-Halbfinale gegen Spanien zurück in die Heimat, wo sie in den kommenden Tagen ihre gewohnten Regenerations- und Trainingsmöglichkeiten nutzen kann.

Trotz der Reisestrapazen mit den Hin- und Rückflügen zwischen den beiden Partien in London sei auch wegen der weiter hohen Corona-Zahlen in Großbritannien so entschieden worden, berichteten italienische Medien. Zudem sollen die Azzurri mit ihrem Hotel und den Trainingsmöglichkeiten in London nicht ganz zufrieden gewesen sein. Abschlusstrainings im Wembley-Stadion waren zuletzt nicht möglich.

In Florenz stand für die Stammspieler zunächst vor allem Regeneration im Pool und auf der Massagebank auf dem Programm. Ab heute startet Coach Roberto Mancini mit seinem Team dann die Vorbereitung auf das EM-Endspiel gegen England. Sowohl heute als auch am Freitag sind Medienrunden und Trainingseinheiten geplant. Voraussichtlich am Samstag fliegt das Team dann wieder nach London.