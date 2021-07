Italiens Zeitungen träumen vom EM-Titel

Die italienischen Zeitungen fiebern dem EM-Finale gegen England entgegen und träumen schon vom Titel.

«Macht sie blau. Italien fordert England im Kampf um Europas Thron heraus», titelte die «Gazzetta dello Sport». «Im Tempel des Fußballs soll der Traum vom Mancini-Land wahr werden», schrieb das Blatt, das auf 39 Seiten auf das Endspiel der Fußball-EM am Abend im Londoner Wembley-Stadion vorausblickt.

Andere Blätter kombinierten das EM-Finale auf ihren Titelseiten mit dem Endspiel des Tennis-Turniers in Wimbledon, wo Italiens Matteo Berrettini zuvor Novak Djokovic herausfordert. «Für euch, für uns! Wir wollen euch noch einmal so sehen! Italien im Angriff auf die letzte Herausforderung», schrieb Tuttosport, während der «Corriere dello Sport» forderte: «Eine so große Liebe. Alle gemeinsam für Italien: Erst Berrettini in Wimbledon, dann das EM-Finale.»

Das Blatt sieht Italien in der «Nacht der allerschönsten Träume», und blickt auch zurück: «Drei Jahre nach dem dunkelsten Moment unseres Fußballs hat die Nationalelf die Möglichkeit, einen unwiderstehlichen Aufstieg zu krönen und den Pokal erstmals seit 1968 wieder nach Hause zu bringen.» Und auch die «Gazzetta dello Sport» erinnert noch einmal an die verpasste WM 2018: «Aus der großen Dunkelheit ins Finale gegen England. Das letzte Hindernis auf dem Weg zum Thron Europas.»

Beste Wünsche von den Weltmeistern von 1982

Italiens Fußball-Weltmeister von 1982 haben der aktuellen Squadra Azzurra vor dem EM-Finale Glück gewünscht und einen Blick in die Zukunft gewagt. «Azzurri. In diesen Wochen haben wir in euch sehr viel von uns und von unserer Geschichte wiedergesehen, sportlich und menschlich. In eurem Mut, in eurer Leidenschaft, in eurem Zusammengehörigkeitsgefühl, in eurem Aufschwung nach einer schwierigen Zeit», schreibt das Team um Torhüter-Legende Dino Zoff in einem gemeinsamen Brief in der «Gazzetta dello Sport».

Die Mannschaft um den heutigen Italien-Teammanager Gabriele Oriali, Verteidiger Giuseppe Bergomi und den vor einigen Monaten gestorbenen Paolo Rossi war 1982 ebenfalls am 11. Juli durch ein 3:1 gegen Deutschland in Madrid Weltmeister geworden. «Danke, dass ihr uns all das noch einmal habt erleben lassen. Dass ihr uns noch einmal habt jung und ohne Angst fühlen lassen», heißt es in den Brief.

Mit Blick auf das Endspiel fordern die Helden von einst: «Traut euch, träumt von der Zukunft, die ihr gestalten könnt. Und jetzt fahrt nach London, geht auf den Platz und gebt euer Bestes, wie ihr das immer tut...die schönen Geschichten enden nie! Forza ragazzi!»