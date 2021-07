„England hat das größte Potenzial“

Vielen Fans wird Belgien in dieser Vorschlussrunde fehlen. Hier wird seit Jahren von der „Goldenen Generation“ geredet, aber zur Wahrheit gehört auch: Sie hat sich nicht weiterentwickelt. Ganz anders Italien. Der Sieg war zwar am Ende knapp, aber die Squadra Azzurra hat für mich spielerisch noch bei keinem Turnier so überzeugt wie 2021. Ich bin gespannt, ob sie sich in diesem Hochkaräter-Duell auch gegen Spanien durchsetzen kann. Beide Teams mussten schon in die Verlängerung: Spanien gegen Kroatien und die Schweiz, Italien gegen Österreich. Auch das hat gezeigt, wie eng der Fußball in Europa zusammengerückt ist.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

monatlich kündbar Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

monatlich kündbar Digital Premium für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

monatlich kündbar