Kehrmann: „Wir müssen junge Spieler entwickeln“

Lemgo

DHB-Pokalsieg 2020, Platz sechs in der vergangenen Bundesliga-Saison, parallel dazu der Start in der European League – der TBV Lemgo Lippe befindet sich im Aufwind. Doch vor der neuen Saison, die am Samstag (15 Uhr) mit einem Heimspiel in der ersten Qualifikationsrunde der European League beginnt, ergeben sich einige Herausforderungen. Trainer Florian Kehrmann (45) spricht darüber im Interview.

Von Marc Kracht