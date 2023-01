Lukas Zerbe vor der Handball-WM: „Mit uns rechnet erst einmal keiner“

Auf Lukas Zerbe wartet das nächste sportliche Highlight. Nach dem DHB-Pokalsieg 2020 und der verrückten Corona-EM 2022 steht der Handballer des TBV Lemgo im deutschen Aufgebot für die in der kommenden Woche beginnende WM in Polen und Schweden.

Neben seinen Turnier-Erwartungen spricht der 26-Jährige über Trainer Alfred Gislason, die Bundesliga-Hinrunde mit Lemgo und seine Zukunft in Kiel.

Herr Zerbe, Ihre erste Weltmeisterschaft steht bevor. Wie groß ist die Vorfreude?

Lukas Zerbe: Nach der EM im vergangenen Jahr jetzt eine WM spielen zu dürfen, ist etwas ganz Besonderes. Ich habe mich riesig über die Nominierung gefreut und bin stolz. Es ist nicht selbstverständlich, dass man eingeladen wird. Es ist immer toll, für die Nationalmannschaft auflaufen zu dürfen – egal, ob es ein Lehrgang mit oder ohne Länderspiele ist oder wie jetzt ein großes Turnier.

Die EM 2022 stand im Zeichen von Corona. Sind die Umstände dieses Mal deutlich entspannter?

Zerbe: Das Turnier 2022 in Bratislava verlief nicht normal und hat uns gezeigt, dass es viele Einflussmöglichkeiten auf einen Turnierverlauf geben kann. Schon vor der EM gab es strikte Regelungen, wir mussten eine Blase bilden, uns ständig testen. Auch jetzt führen wir wieder Tests durch und achten natürlich auf die Hygienevorschriften. Doch es ist wieder etwas entspannter. Auch die Hallen werden wieder voll sein, sodass die Fans zum Turnier fahren können. Dafür machen wir das ja auch.

Video: Trainer Alfred Gislason über seine Erwartungen

Am kommenden Freitag startet das DHB-Team gegen Katar. Was gibt es bis dahin noch zu tun?

Zerbe: Wir machen derzeit viel Taktiktraining, um Abläufe einzustudieren – im Angriff und in der Abwehr im Zusammenspiel mit den Torhütern. Wir haben am Wochenende noch zwei Testspiele gegen Island, die für uns enorm wichtig sind, um zu sehen, wo wir jetzt stehen und woran wir dann noch feilen müssen. Ansonsten gilt es, als Mannschaft zu wachsen und ein Team zu werden.

Neben Katar sind Serbien und Algerien die weiteren Gegner in der Gruppenphase. Klingt erst einmal nach lösbaren Aufgaben, oder?

Zerbe: Alle Mannschaften haben ihre Berechtigung, bei dieser WM dabei zu sein. Klar, wir sind Deutschland und wollen ohne Verlustpunkt durch die Vorrunde gehen. Aber in jedem Spiel wird es einen 60-minütigen Kampf geben und wir müssen unsere Leistung auf die Platte bringen, damit wir als Sieger runtergehen.

Welche Ziele haben Sie sich mit dem Team gesteckt?

Zerbe: Wir schauen erstmal von Spiel zu Spiel und sehen dann, wie weit es für uns geht, ob wir uns vielleicht in einen Turnierflow spielen können. Die Qualität im Kader ist enorm groß. An einem guten Tag haben wir gegen jede Nation eine Chance. Ich denke, wir können ganz befreit aufspielen. Mit uns rechnet bei dieser WM erst einmal keiner.

Eine feste Größe auf Rechtsaußen beim TBV Lemgo: Lukas Zerbe. Foto: Thomas F. Starke

Auf Rechtsaußen bilden Sie ein Gespann mit Patrick Groetzki. Wie verstehen Sie sich und worauf kommt es im Miteinander an?

Zerbe: Wir sind ein super Team, das Verhältnis zu Patrick ist sehr gut. Natürlich gibt es einen Konkurrenzkampf, aber einen gesunden. Wir gönnen uns das gegenseitig, wenn wir spielen und unterstützen uns.

Wie würden Sie die Arbeit unter Bundestrainer Alfred Gislason im Vergleich zu der unter Ihrem Lemgoer Vereinstrainer Florian Kehrmann beschreiben?

Zerbe: Es ist schwierig, die beiden miteinander zu vergleichen, das sind unterschiedliche Typen. Beide sind akribische Arbeiter, die das Handballspielen in kleinste Puzzleteile zerlegen wollen, um das Bestmögliche für die Mannschaft herauszuholen. Alfred ist mehr die alte Schule, Flo eher der modernere Trainer, der auf andere Methoden setzt. Meine Wertschätzung für beide ist enorm.

Der Name Zerbe ist in Handball-Deutschland natürlich noch immer präsent. Gibt es vor der WM den Austausch mit Ihrem Onkel Volker, der unter anderem Europameister und Vize-Weltmeister wurde?

Zerbe: Wir sind in regelmäßigem Austausch, werden sicherlich auch vor der WM nochmal reden. So war es bei der EM im Vorjahr auch. Ob er mir dann noch ein paar Tipps gibt, werden wir sehen.

In Lemgo spielen Sie noch diese und nächste Saison, dann geht es weiter zum THW Kiel. Spielt das im Hinterkopf eine Rolle?

Zerbe: Aktuell kann ich das komplett ausblenden. Ich freue mich, für meinen Heimatverein Lemgo spielen zu dürfen. Für mich ist es gut, dass der Wechsel nach Kiel schon offiziell ist. Das war vielleicht für eins, zwei Wochen Gesprächsstoff, dann rückte das aber wieder in den Hintergrund. So konnte ich mich komplett auf meinen aktuellen Klub konzentrieren.

Der THW Kiel hat andere Ziele als Lemgo. Wird das der nächste und angestrebte Step Ihrer Karriere?

Zerbe: Kiel möchte jedes Jahr um Titel mitspielen – in der Liga, im Pokal, in der Champions League. Für mich war der Pokalsieg mit Lemgo 2020 ein besonderer Erfolg, der Lust auf mehr gemacht hat. Dafür sind wir Leistungssportler und streben nach Erfolg. Das ist für mich der nächste sportliche Schritt.

Ist es in Kiel auch einfacher, sich auf Dauer für die Nationalmannschaft zu empfehlen?

Zerbe: Ja, vielleicht. In Kiel gibt es 16 bis 18 Topspieler. Man trainiert dann mit den besten Handballern der Welt und kann sich tagtäglich mit ihnen messen. Das hilft einem natürlich in der Entwicklung. Die internationale Bühne zu nutzen, ist natürlich auch super.

Die Bundesliga-Hinrunde mit Lemgo verlief durchwachsen, der TBV belegt derzeit Platz 13. Wie lautet Ihr Zwischenfazit?

Zerbe: Durchwachsen trifft es ganz gut, aber zum Ende hin haben wir uns doch stark stabilisiert. Wir sind nach einer soliden Vorbereitung nicht so gut rein gekommen. Dann fehlten unserer jungen Truppe vielleicht ein bisschen Selbstverständnis und die Erfolgserlebnisse. Als die wieder mehr wurden, hatten wir auch mehr Selbstvertrauen in der Mannschaft. Zum Schluss der Hinrunde haben wir guten Handball gespielt und können damit einigermaßen zufrieden sein.

Die Belastung der Handballer ist durch Liga – Anfang Februar geht’s schon weiter –, Europa- und DHB-Pokal sowie die WM mit Spielen im Zwei-Tages-Rhythmus extrem hoch. Aus Ihrer Sicht zu hoch?

Zerbe: Ich will nicht meckern über Belastung. Der Terminkalender ist nun mal sehr eng getaktet bei uns Handballern. Das kennen wir schon, das ist ja nicht erst seit einem Jahr so. Daran hat sich der Körper schon gewöhnt. Klar, ist es immer mal schön, ein paar Tage mehr Urlaub zu haben. Aber je mehr man spielt, desto weniger trainiert man auch. Und es macht Spaß, mit den Jungs auf der Platte zu stehen.