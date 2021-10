TBV Lemgo verliert erstes Gruppenspiel

Der Handball-Bundesligist TBV Lemgo hat sein Auftaktspiel in der Gruppenphase der European League knapp verloren.

Am Dienstagabend unterlagen die Lipper dem portugiesischen Vertreter Benfica Lissabon in eigener Halle mit 29:30. Zur Pause hatte der TBV noch mit 16:14 in Führung gelegen. Der SC Magdeburg gewann 31:27 (13:14) bei Gorenje Vele, die Füchse Berlin besiegten Fenix Toulouse mit 32:30 (15:12).