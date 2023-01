Torhüter Joel Birlehm von den Rhein-Neckar Löwen bei der Handball-WM

Er ist verheiratet, hat eine kleine Tochter. Und spätestens im vergangenen Jahr hat er sich zu einem der besten Handball-Torhüter Deutschlands entwickelt. Die Belohnung: Birlehm ist dabei, wenn die Nationalmannschaft am Freitag (18 Uhr, ZDF) ihr erstes Spiel bei der Weltmeisterschaft gegen Katar bestreitet.

Der Ursprung dieser Erfolgsgeschichte liegt in Ostwestfalen-Lippe. Geboren in Herford, wächst Birlehm in Bad Salzuflen (Kreis Lippe) auf. Durch das Handballspielen des Vaters führt der Weg schon als kleiner Junge in die Halle, bei JH Bad Salzuflen startet die Laufbahn, die von heute an um ein Highlight reicher ist. „Meine erste WM spielen zu dürfen, ist riesig“, sagt Birlehm im Trainingslager in Hannover.

Zwischen den Anfängen und dem Aufstieg zum Nationalspieler liegt eine ereignisreiche Zeit mit mehreren Stationen. Birlehms Talent bleibt nicht lange verborgen. Im zweiten C-Jugend-Jahr wechselt er zu GWD Minden. Nach der Schule in den Zug, teilweise mehrere Trainingseinheiten, erst abends wieder nach Hause – der Aufwand ist groß. Doch hinterfragt habe er das damals nicht, der Traum vom Handballprofi habe schließlich gelebt.

Kein Stammplatz bei GWD Minden

Schnell darf der Jugendliche Birlehm bei den Älteren mitmischen, sogar erste Erfahrungen im Training des Bundesligateams sammeln. Begleitet wird er dabei in Minden von Kornelia Kunisch, die in der Zeit mehr als nur eine Trainerin ist. „Es war eine Mischung aus dem Schritt zum Leistungssport und mütterlicher Obhut. Sie war wohl die prägendste Figur, die ich hatte“, blickt Birlehm zurück.

Bei GWD kratzt Birlehm schließlich an einem Stammplatz bei den Profis, der finale Sprung wird ihm dort aber nicht ermöglicht.

Er sucht sein Glück daraufhin 2017 ausgerechnet nur knapp 20 Kilometer entfernt – beim TuS N-Lübbecke, der gerade wieder in die 1. Liga aufgestiegen ist. „Für die Chance, die Trainer Aaron Ziercke mir gegeben hat, bin ich sehr dankbar“, betont Birlehm. Mithilfe von Torwarttrainer Nikola Blazicko, zu dem weiterhin der Kontakt besteht, stellt Birlehm in kürzester Zeit seine Erstliga-Tauglichkeit unter Beweis und weckt Begehrlichkeiten.

Zwei Jahre beim TuS N-Lübbecke

Der 1,96-Meter-Mann bleibt zwar für zwei Jahre beim TuS, der Wechsel zum SC DHfK Leipzig und somit der Abschied aus OWL ist aber nach der ersten Saison fix. „Die Verbindung in die Heimat ist stark, wir kommen immer wieder gerne zurück“, sagt Birlehm.

In Leipzig spielt er sich in den Kreis der Nationalmannschaft, gibt im November 2021 sein Debüt im DHB-Trikot und ist als dritter Torhüter für die EM vorgesehen. Der Startschuss für einen Januar 2022, in dem sich die Ereignisse überschlagen. Neben der Handballkarriere spielt nun auch das Private eine immer wichtigere Rolle. Am 16. Januar wird Tochter Mathilda in Leipzig geboren, woraufhin Birlehm als möglicher EM-Nachrücker absagt. Nur drei Tage später zieht es ihn vorzeitig zu den Rhein-Neckar Löwen, zu denen ein Wechsel erst im Sommer 2023 geplant war.

Durch WM-Nominierung mehrere Wochen von der Familie getrennt

Von all der Hektik ist Birlehm heute nichts mehr anzumerken. Er wirkt ausgeglichen, angekommen – am neuen Standort und als Familienvater. „Wir leben in Heidelberg, fühlen uns sehr wohl. Die Tochter wird älter, der Schlaf besser, alles spielt sich ein. Mit dem Alter kommt ja auch mehr Reife“, betont Birlehm.

Derzeit wird er allerdings vor eine neue Herausforderung gestellt. Durch die WM-Nominierung ist er über mehrere Wochen von der Familie getrennt, verpasst auch den ersten Geburtstag von Töchterchen Mathilda. „So lange hatten wir das noch nicht. Aber wir schreiben viel und sehen uns via Facetime“, sagt Birlehm, der die Konsequenzen für das erste große Turniers aber in Kauf nimmt: „Ich möchte immer für Deutschland spielen. Mit den Jungs macht es großen Spaß.“

Was für die DHB-Auswahl in Polen und Schweden möglich ist, möchte der Torhüter nicht an einer Platzierung festmachen. Viel sei von der Tagesform abhängig. „Wir haben jedenfalls viel Qualität und Talent im Kader. Wir müssen uns nicht verstecken“, sagt Birlehm, der bei Bundestrainer Alfred Gislason hoch im Kurs steht: „Joel spielt eine sehr gute Saison. Die Form bestätigt er bei uns und zeigt, dass seine Nominierung richtig war.“

Für die WM ist allerdings der erfahrene Andreas Wolff als Nummer eins eingeplant. Birlehm ist der Back-up. „Andi spielt jede Woche auf Top-Niveau in der Champions League. Daher muss die Rolle für mich akzeptabel sein, ich nehme sie an. Ich will da sein, wenn ich gebraucht werde“, betont Birlehm. Zurücklehnen wird er sich ganz bestimmt nicht.