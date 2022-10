Arsenal zurück an der Spitze: Klarer Sieg gegen Nottingham

Der FC Arsenal hat die Tabellenführung in der Premier League eindrucksvoll verteidigt.

Auch dank eines Doppelpacks des Ex-Hoffenheimers Reiss Nelson (49. Minute/52.) setzten sich die Gunners mit 5:0 (1:0) gegen Nottingham Forest durch. Gabriel Martinelli (5.), Thomas Partey (57.) und Kapitän Martin Ödegaard (78.) schossen die weiteren Tore für das Team von Trainer Mikel Arteta.

Die Londoner stehen damit in der Tabelle wieder zwei Punkte vor Manchester City. Der Titelverteidiger hatte am Samstag mit einem 1:0 bei Leicester City vorgelegt.

Stadtrivale Manchester United bleibt zumindest an den Champions-League-Plätzen dran. Mit Cristiano Ronaldo in der Startelf setzte sich United mit 1:0 (1:0) gegen West Ham United durch. Marcus Rashford (38.) erzielte den Treffer für die Red Devils, die am FC Chelsea vorbeizogen und nun Fünfter sind.