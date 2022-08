Aubameyang bei Überfall am Kiefer verletzt

Der frühere Bundesligaprofi Pierre-Emerick Aubameyang vom FC Barcelona ist bei einem Raubüberfall in seinem Haus am Kiefer verletzt worden.

«Sonntagnacht sind ein paar gewalttätige Feiglinge in unser Zuhause eingebrochen und haben meine Familie, meine Kinder bedroht - nur um etwas zu stehlen», schrieb der 33-Jährige bei Twitter. «Sie haben mich am Kiefer verletzt, aber ich werde mich in kürzester Zeit erholen.» Seine Familie sei physisch unverletzt geblieben.

Das Online-Magazin «The Athletic» hatte berichtet, dass ein Kieferbruch bei Aubameyang befürchtet werde. Die Verletzung könnte demnach auch die Verhandlungen über einen Wechsel des früheren Dortmunders zum FC Chelsea stören.

Medienberichten zufolge waren mindestens vier vermummte Personen am frühen Montagmorgen über den Garten in das Haus des Profis in Castelldefels bei Barcelona eingedrungen. Aubameyang, seine Frau Alysha und mehrere Gäste seien gegen ein Uhr morgens überrascht und unter anderem mit Schusswaffen und Eisenstangen bedroht worden.

Die katalanische Polizei bestätigte auf Anfrage lediglich einen bewaffneten Raubüberfall in Castelldefels, machte aber keine Angaben zur Identität der Opfer. Die Medienberichte wurden nicht dementiert. Diesen zufolge seien Schmuck und weitere Wertsachen im Gesamtwert von rund 700.000 Euro entwendet worden.