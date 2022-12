Bayern-Profi Alphonso Davies ist erneut zum Fußballer des Jahres in seiner kanadischen Heimat gewählt worden. Für den 22-Jährigen ist es bereits die vierte Auszeichnung in fünf Jahren.

Davies hatte jüngst bei der Endrunde in Katar das erste Tor in der WM-Geschichte Kanadas erzielt. Der WM-Co-Gastgeber von 2026 schied allerdings in der Vorrunde aus.