Di Maria trifft spät: PSG gewinnt gegen Lille

Paris Saint-Germain hat mit dem zehnten Saisonsieg seine Tabellenführung in der französischen Ligue 1 ausgebaut. Am Freitagabend besiegte PSG im Prinzenpark OSC Lille mit 2:1 (0:1).

Die Gäste gingen durch Jonathan David in der 31. Minute in Führung. Marquinhos (74.) glich aus, ehe Angel Di Maria in der 88. Minute doch noch den Erfolg der Gastgeber perfekt machte.

Für Lille, das zuvor die letzten beiden Duelle gegen PSG - darunter im August den französischen Supercup - gewonnen hatte, war es die fünfte Saisonniederlage. Der Rückstand auf den Spitzenreiter (31) aus der Hauptstadt beträgt bereits 16 Punkte.

Ohne Weltmeister Kylian Mbappé im Kader, aber dafür mit Lionel Messi, Neymar, Angel Di Maria und dem deutschen Nationalspieler Thilo Kehrer in der Startelf tat sich das Pariser Starensemble vor allem in der Offensive schwer. Schon in der ersten Minute musste Italiens Europameister Gianluigi Donnarumma im Tor eine Topchance von Lille entschärfen. Beim 0:1 war er dann machtlos. Beim ersten Treffer des Spiels sah Kehrer nicht gut aus, als ihn Burak Yilmaz ausdribbelte und in die Mitte zum relativ frei stehenden David passte.

Nach der Pause kam Paris ohne Messi aus der Kabine, der wohl wegen muskulärer Probleme ausgewechselt wurde. Donnarumma bewahrte mit zwei starken Paraden sein Team vor einem weiteren Gegentreffer. Doch Paris erhöhte den Druck und wurde belohnt. Nach Videocheck wurde Marquinhos Ausgleichstreffer bestätigt. In der Schlussphase ließen bei Lille die Kräfte nach, sodass Paris durch Messis argentinischen Auswahlkollegen Di Maria doch noch zum Siegtreffer kam.