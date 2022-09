Energiekosten: Englischer Viertligist verlegt Anstoßzeit vor

Die Partie in der viertklassigen League Two gegen den FC Walsall am 15. Oktober werde nun um 13.00 Uhr Ortszeit statt wie ursprünglich angesetzt um 15.00 Uhr angepfiffen werden, teilte Mansfield mit.

Der Club sei bestrebt, «den bevorstehenden, erheblichen Anstieg der Energierechnungen abzumildern», hieß es. Die Partie am 15. Oktober gilt als Test. Mansfield will so feststellen, «ob erhebliche Einsparungen beim Flutlichtverbrauch und anderen Energiekosten erzielt werden können».

Zudem werde man prüfen, wie sich die frühere Anstoßzeit auf die Zuschauerzahlen auswirke, teilte Mansfield Town mit. In England finden die Partien unterschiedlicher Ligen am Samstag traditionell zeitgleich statt, deshalb dürfen samstags um 15.00 Uhr keine Fußballspiele live im Fernsehen übertragen werden.