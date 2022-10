Haaland trifft weiter nach Belieben - PSG ohne Messi nur 0:0

In England wird eine Petition gegen Erling Haaland gestartet. Weil er trifft und trifft und trifft. Er sei ein Roboter. Das amüsiert nicht nur Trainer Pep Guardiola. Während der englische Meister gewinnt, reicht es für Frankreichs Champion Paris nur zu einem Remis. Vor den nächsten Champions-League-Duellen holen sich nicht alle Topteams Selbstvertrauen.

England

Erling Haaland festigt seinen Ruf als Tormaschine weiter nach Belieben. Der norwegische Stürmerstar traf im siebten Premier-League-Spiel in Serie für Manchester City und markierte beim 4:0 gegen den FC Southampton den Endstand. Eine unter der Woche von einem Fan des Erzrivalen Manchester United gestartete Petition «für ein Verbot von Erling Haaland im Verbandsfußball, weil es einfach unfair ist» dürfte den 22-Jährigen allenfalls belustigt haben. «Dieser Roboter darf in unserem Land nicht weitermachen», hieß es da. Für Haaland war es im neunten Liga-Spiel für die Cityzens schon das 15. Tor.

Der FC Chelsea gewann nach der Trennung von Coach Thomas Tuchel auch das zweite Spiel unter dessen Nachfolger Graham Potter. Der deutsche Nationalspieler Kai Havertz, der Ex-Dortmunder Christian Pulisic und Armando Broja trafen beim 3:0 gegen die Wolverhampton Wanderers. Tottenham Hotspur siegte mit 1:0 bei Brighton & Holve Albion.

Spanien

Real Madrid geht mit einem Erfolgserlebnis in den Clásico gegen den FC Barcelona. Der Meister erkämpfte sich beim FC Getafe einen 1:0-Erfolg. Eder Militao erzielte bereits in der dritten Minute das Tor des Tages. Am kommenden Spieltag kommt es in Madrid zum direkten Aufeinandertreffen der beiden Erzrivalen. Der FC Sevilla verpasste beim Einstand von Trainer Jorge Sampaoli einen Sieg und kam drei Tage vor dem Champions-League-Rückspiel gegen Borussia Dortmund nur zu einem 1:1 gegen Athletic Bilbao. Sevilla trennte sich nach dem 1:4 am vergangenen Mittwoch gegen den BVB von Julen Lopetegui.

Frankreich

Ohne Lionel Messi hat Paris Saint-Germain vor dem Champions-League-Spiel gegen Benfica Lissabon in der französischen Ligue 1 einen Dämpfer hinnehmen müssen. Der Titelverteidiger und Spitzenreiter holte beim Tabellen-14. Stade Reims nur ein torloses Remis. Das Starensemble spielte fast 50 Minuten in Unterzahl, nachdem Verteidiger Sergio Ramos in der 41. Minute vom Platz flog. Der Spanier hatte sich über eine Gelbe Karte aufgeregt und dabei den Referee bedrängt. Ramos fehlt nun im Topspiel am nächsten Spieltag gegen den Zweiten Olympique Marseille, der sein Heimspiel gegen Aufsteiger AC Ajaccio unerwartet mit 1:2 verlor.

Italien

Meister AC Mailand hat sein Heimspiel gegen Juventus Turin mit 2:0 gewonnen. Während die Rossoneri in der Spitzengruppe der Serie A bleiben, ist die Alte Dame nach zuvor zwei Siegen als Tabellenachter zurück auf dem Boden der Realität. Der kriselnde Pokalsieger Inter Mailand gewann 2:1 bei Sassuolo Calcio und wahrte damit als Siebter vorerst den Anschluss an die internationalen Ränge. Dank des Ex-Bundesligaprofis Edin Dzeko, der beide Treffer markierte, holten die Nerazzurri ihren fünften Saisonerfolg. Der FC Bologna und Sampdoria Genua trennten sich 1:1.

Portugal

Vor dem Rückspiel in der Königsklasse gegen Bayer Leverkusen am Mittwoch hat der FC Porto in der Liga seinen siebten Saisonsieg geholt. Der Meister und Pokalsieger gewann beim SC Portimonense mit 2:0 und liegt drei Punkte hinter Spitzenreiter Benfica Lissabon. Das Team von Trainer Roger Schmidt siegte zu Hause mit 4:2 gegen den FC Rio Ave und holte sich damit Selbstvertrauen für das Auswärtsspiel in der Champions League am Dienstag in Paris.