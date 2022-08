Haaland will an sich arbeiten: «Kann alles verbessern»

Der frühere Dortmunder Stürmer Erling Haaland will nach seinem Wechsel zum englischen Fußballmeister Manchester City weiter an sich arbeiten.

«Ich glaube, ich kann alles verbessern», sagte der Stürmer dem Online-Magazin «The Athletic» selbstkritisch. «Ich vergebe ständig Chancen mit meinem linken Fuß. Und wenn wir vom Abschluss reden: Verbessern muss ich meinen linken Fuß, meinen rechten Fuß, mein Kopfballspiel. Es gibt so viele Dinge.»

Unter seinem neuen Trainer Pep Guardiola hofft der 22-jährige Norweger, den nächsten Entwicklungsschritt zu machen. «Ich bin noch jung. Ich werde mich entwickeln und ich muss mich auf die richtige Art und Weise entwickeln», betonte Haaland, der im Sommer für rund 75 Millionen Euro von Borussia Dortmund nach Manchester gewechselt war. «Ich glaube, hier werde ich mich richtig gut entwickeln, deshalb bin ich hier.»

Seinen ersten Treffer für die Cityzens gegen einen hochkarätigen Gegner hat Haaland bereits erzielt - im Freundschaftsspiel gegen den FC Bayern. Sein Debüt in der Premier League gibt der Stürmer am Sonntag bei West Ham United. Dass seine Entwicklung in naher Zukunft ihren Zenit erlangt, erwartet Haaland nicht. «Man kann sich immer verbessern, egal wie alt man ist», sagte er. «Vielleicht erreiche ich erst in zehn Jahren mein volles Potenzial.»