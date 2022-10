Klopp: «Schon mein Blick ist eine Rote Karte wert»

Trainer Jürgen Klopp hat nach dem 1:0 (0:0) seines FC Liverpool gegen Manchester City Reue gezeigt, weil er für wütende Proteste in der 86. Minute eine Rote Karte kassiert hatte.

Liverpool-Coach Jürgen Klopp während des Spiels an der Seitenlinie.

«Natürlich eine Rote Karte, meine Schuld. Ich habe es übertrieben in dem Moment.», sagte der 55-Jährige auf der anschließenden Pressekonferenz. «Ich habe in dem Moment die Fassung verloren und das ist nicht okay.»

Klopp hatte sich in der Schlussphase der hitzigen Partie beim Schiedsrichter aufgeregt über ein nicht gegebenes Foul am Torschützen Mohamed Salah . «Ich glaube nicht, dass ich irgendwem gegenüber respektlos war», betonte der Coach. «Aber wenn man sich die Bilder anschaut - ich weiß seit 55 Jahren, dass schon mein Blick in diesen Momenten eine Rote Karte wert ist.»

Allerdings blieb Klopp bei seiner Einschätzung der Situation auf dem Platz. «Ein bisschen als Entschuldigung würde ich gern erwähnen: Wie kann man bei diesem Foul nicht pfeifen? Wie zum Teufel ist das möglich? Und ich wünschte, ich könnte dafür eine Erklärung bekommen.»

Nach dem schlechtesten Saisonstart seit zehn Jahren hat Liverpool mit dem Prestigesieg gegen den zuvor ungeschlagenen englischen Meister Man City vorerst seine Krise beendet. Salah erzielte in der 76. Minuten in Anfield das Siegtor für die Reds, die in der Tabelle nun den achten Platz belegen.