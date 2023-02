Liverpool mit Überzahlsieg vor Madrid-Duell bei Newcastle

Die Mannschaft von Trainer Jürgen Klopp setzte sich mit 2:0 (2:0) beim zuletzt schwächelnden Tabellenvierten Newcastle United durch.

Darwin Núñez (10. Minute) und Cody Gakpo (17.) stellten die Weichen im St. James’ Park mit zwei Treffern nach Kontern schon früh auf Sieg. Kurz nach dem zweiten Tor kam es für Newcastle noch schlimmer. Weil sich Torwart Nick Pope einen Patzer leistete und bei einem Angriff von Mohamed Salah den Ball außerhalb des Strafraums mit den Händen griff, sah der Keeper in der 22. Minute die Rote Karte. Auch zu zehnt spielten die Magpies gut mit, konnten Liverpool aber nicht wirklich gefährlich werden.

Liverpool verbesserte sich durch den Erfolg auf den achten Tabellenplatz. Newcastle blieb nach zuvor drei Unentschieden schon zum vierten Mal in Serie sieglos. Von den vergangenen sieben Liga-Spielen gewann das Team von Trainer Eddie Howe nur eine Partie.

Besonders bitter für Newcastle: Wegen der Roten Karte fehlt Torwart Pope seiner Mannschaft am Sonntag im Ligapokal-Finale gegen Manchester United. Sein Vertreter Martin Dubravka ist im Ligapokal bereits als Leihspieler für Man United aufgelaufen und darf nicht spielen. So könnte der ehemalige Mainzer und Liverpooler Keeper Loris Karius zu einem Einsatz kommen. In Mark Gillespie steht Howe allerdings noch ein weiterer Torhüter zur Verfügung.