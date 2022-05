Liverpools Salah: «Bleibe definitiv auch nächste Saison»

Liverpool (dpa)

Stürmerstar Mohamed Salah will den FC Liverpool auf keinen Fall vorzeitig verlassen. «Ich bleibe definitiv auch nächste Saison», sagte Salah während der Pressekonferenz vor dem Champions-League-Finale mit Liverpool gegen Real Madrid am Samstag (21.00 Uhr/ZDF und DAZN) in Paris.

Von dpa