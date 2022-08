Luftalarm: Ukrainisches Spiel dauert über vier Stunden

Trotz des seit sechs Monaten andauernden Kriegs hat in der Ukraine die Fußball-Saison begonnen - wegen andauernden Luftalarms hat eines der ersten Spiele allerdings mehr als vier Stunden lang gedauert.

Trotz des Krieges wird in der ukrainischen Liga Fußball gespielt.

Das Erstliga-Spiel zwischen Ruch Lwiw und Metalist Charkiw wurde am 24. August um 15.00 Uhr Ortszeit (14.00 MESZ) angepfiffen und endete genau 4 Stunden und 25 Minuten später, wie ukrainische Medien berichteten.

Insgesamt gab es während der in Lwiw in der Westukraine ausgetragenen Partie drei Mal Luftalarm - zusammengerechnet insgesamt 145 Minuten lang. Letztendlich endete das Spiel mit einem 2:1-Sieg für die Gäste aus dem ostukrainischen Charkiw. Es war die fünfte Begegnung der Saison, die am 23. August ungeachtet des russischen Angriffskriegs gestartet war.