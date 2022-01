Manchester City erreicht vierte Runde im FA-Cup

Trotz großer Personalsorgen durch zahlreiche Corona-Fälle ist Manchester City souverän in die vierte Runde des FA-Cups eingezogen.

Pokal in England

Der englische Fußball-Meister mit dem deutschen Nationalspieler Ilkay Gündogan gewann 4:1 (2:0) beim Drittligisten Swindon Town.

Bernardo Silva in der 14. Minute und Gabriel Jesus in der 27. Minute sorgten für den 2:0-Vorsprung des Premier-League-Spitzenreiters zur Pause. Gündogan erhöhte danach per direkt verwandeltem Freistoß (59.). Gabriel Jesus verschoss wenig später einen Foulelfmeter. Harry McKirdy verkürzte noch für Außenseiter Swindon (78.), ehe Cole Palmer (83.) zum Endstand traf.

Neben sieben City-Spielern verpasste auch Trainer Pep Guardiola die Partie beim Tabellen-Fünften der League Two. Es habe Kontakt zu Guardiola während der Vorbereitung gegeben, berichtete sein Vertreter Rodolfo Borrell vor dem Anpfiff. Es werde bei Bedarf auch während des Spiels eine Verbindung geben, «aber er hat uns gesagt, dass er an uns glaubt».