Paris Saint-Germain setzt Siegesserie fort - Draxler trifft

Auch ohne den weiter mit einer Knieblessur angeschlagenen Superstar Lionel Messi hat Paris Saint-Germain seine Siegesserie in der französischen Fußball-Meisterschaft fortgesetzt.

Der Champions-League-Gegner des Bundesligisten RB Leipzig gewann sein Heimspiel gegen Montpellier HSC mit 2:0 (1:0). Dank der Treffer von Idrissa Gueye in der 14. Minute und Julian Draxler in der 88. Minute feierte das Starensemble im achten Spiel den achten Sieg und steht unangefochten an der Tabellenspitze.

Verfolger FC Lorient büßte hingegen zwei Punkte ein. Das Überraschungsteam musste sich bei Olympique Lyon mit dem deutschen Ex-Nationalspieler Jerome Boateng nach einer 1:0-Führung zur Pause mit einem 1:1 begnügen. Armand Lariente (20.) hatte Lorient in Führung gebracht, Karl Toko Ekambi (50.) für den Gastgeber ausgeglichen.